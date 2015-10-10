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    Совбез ООН разрешил досматривать суда в открытом море у ливийского побережья

    Для досмотра судов, идущих под флагом какой-либо страны, необходимо получить согласие государства флага

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сегодня члены Совет Безопасности ООН осудили акты незаконного провоза мигрантов и торговли людьми на территории Ливии и у ливийского побережья. Как сообщает Report, они призвали пресекать и предотвращать такие преступления и в этой связи уполномочили государства-члены досматривать суда в открытом море у ливийского побережья. 

    "Совет Безопасности призывает государства-члены, действуя самостоятельно или через региональные организации, которые участвуют в борьбе с незаконным провозом мигрантов и торговлей людьми, досматривать... в открытом море у побережья Ливии любые суда без флага, если имеются разумные основания полагать, что такие суда... использовались, используются или в скором времени будут использоваться организованными преступными сообществами для незаконного провоза мигрантов и торговли людьми из Ливии", - говорится в принятой сегодня резолюции Совета Безопасности ООН. 

    В резолюции речь идет о любых судах. Однако для досмотра судов, идущих под флагом какой-либо страны, необходимо получить согласие государства флага.

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