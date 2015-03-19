Совет Безопасности ООН осудил теракт в Тунисе

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН принял заявление с осуждением теракта в музее в Тунисе, члены Совбеза также высказались в поддержку демократического развития страны, которому не должны помешать подобные преступления.

Совет Безопасности выразил соболезнования семьям жертв теракта и заявил о необходимости привлечь к ответственности всех причастных к преступлению. В этой связи СБ призвал все государства-члены "в соответствии с их обязательствами в рамках международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности, активно сотрудничать с тунисскими властями в этом направлении".

"Члены СБ подчеркнули, что ни одна террористическая атака не может встать на пути Туниса к демократии и не помешает всем усилиям, направленным на экономическое восстановление и развитие", - говорится в принятом в среду вечером заявлении.

В среду переодетые в военную форму боевики подъехали на машине к зданию парламента и ворвались в расположенный рядом с ним музей "Бардо", захватив в заложники иностранных туристов. На момент нападения в музее, по разным данным, находились от 100 до 200 посетителей. По приведенным им последним данным, во время теракта погиб 21 человек, в том числе 17 туристов. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Действия боевиков ранее осудил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и ряд европейских стран, в том числе Россия, напоминает Report со ссылкой на РИА "Новости".