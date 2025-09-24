Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Совещание министров обороны стран НАТО состоится 15 октября в Брюсселе

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 17:08
    Главы Министерств обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 15 октября.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы альянса.

    "Министры обороны стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 октября 2025 года", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что заседание пройдет под председательством генсека НАТО Марка Рютте.

