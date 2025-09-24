Совещание министров обороны стран НАТО состоится 15 октября в Брюсселе
- 24 сентября, 2025
- 17:08
Главы Министерств обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 15 октября.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы альянса.
"Министры обороны стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 октября 2025 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что заседание пройдет под председательством генсека НАТО Марка Рютте.
