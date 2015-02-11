​Совершено нападение на кошерный ресторан в еврейском квартале Лондона

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Эджвере, еврейском квартале, расположенном на севере Лондона, вечером 11 февраля неизвестные бросили булыжник в окно кошерного ресторана Orli.

Как передает Report, в первый момент люди, сидевшие за столиками, не поняли, что произошло.

Один из свидетелей отправил в Twitter сообщение, что кошерный ресторан был обстрелян из автомашины.

В результате этого инцидента никто не пострадал. Помещению ресторана причинен ущерб.

Полиция приступила к расследованию этого инцидента.