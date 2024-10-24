Совбез ООН решительно осудил теракт в Анкаре

Совет безопасности ООН решительно осудил террористический акт, совершенный на производственном объекте турецкой компании авиационной и космической промышленности (TUSAŞ).

Совет безопасности ООН решительно осудил террористический акт, совершенный на производственном объекте турецкой компании авиационной и космической промышленности (TUSAŞ).

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

В заявлении, опубликованном организацией, подчеркивается, что те, кто несет ответственность за нападение, а также финансируют и поддерживают теракт, должны быть привлечены к ответственности.

Отметим, что в результате теракта, совершенного 23 октября на территории TUSAŞ в Анкаре, пять человек погибли, 22 получили ранения.