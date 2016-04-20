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    ​Совбез ООН решительно осудил теракты в афганском Кабуле

    Члены Совбеза подчеркивают необходимости привлечь к правосудию исполнителей, организаторов и спонсоров предосудительных актов террора

    Баку. 20 Апреля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН выразил решительное осуждение террористическим актам в столице Афганистана Кабуле, передает Report.

    «Члены Совбеза подчеркивают необходимости привлечь к правосудию исполнителей, организаторов и спонсоров предосудительных актов террора», — цитирует коммюнике «Синьхуа».

    В документе также говорится, что члены органа ООН подтверждают свою озабоченность угрозой, исходящей от движения «Талибан», ИГИЛ, «Аль-Каиды» и других террористических группировок, а также незаконных действий местных жителей и сил безопасности.

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