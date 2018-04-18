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    Совбез ООН проводит заседание по делу Скрипаля

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Члены Совбеза ООН рассматривают доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию дела об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, обсуждение проходит в день совещания исполнительного совета ОЗХО, созванного по инициативе британской стороны.

    Ранее ОЗХО не подтвердила наличие вещества BZ в образцах, собранных экспертами организации в Солсбери.

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