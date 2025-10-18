Совбез ООН продлил санкции против Гаити

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, продлевающую санкции в отношении Гаити еще на один год.

Как сообщает Report, резолюция 2794, получившая единогласную поддержку 15 членов СБ ООН, продлевает режим санкций, который включает эмбарго на поставки оружия, запрет на поездки и замораживание активов.

Резолюция также продлевает на 13 месяцев мандат Группы экспертов, поддерживающей работу Комитета по санкциям.

В санкционный список также добавлено два человека.

Отметим, что СБ ООН впервые ввел санкции против Гаити в октябре 2022 года. Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Значительную силу на острове составляют различные вооруженные группировки.

Ранее сообщалось, что международная неправительственная организация "Врачи без границ" (MSF) закрыла свой центр неотложной помощи в столице Гаити Порт-о-Пренсе "из-за продолжающегося в городе насилия".