Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Совбез ООН продлил санкции против Гаити

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 06:39
    Совбез ООН продлил санкции против Гаити

    Совет Безопасности ООН принял резолюцию, продлевающую санкции в отношении Гаити еще на один год.

    Как сообщает Report, резолюция 2794, получившая единогласную поддержку 15 членов СБ ООН, продлевает режим санкций, который включает эмбарго на поставки оружия, запрет на поездки и замораживание активов.

    Резолюция также продлевает на 13 месяцев мандат Группы экспертов, поддерживающей работу Комитета по санкциям.

    В санкционный список также добавлено два человека.

    Отметим, что СБ ООН впервые ввел санкции против Гаити в октябре 2022 года. Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Значительную силу на острове составляют различные вооруженные группировки.

    Ранее сообщалось, что международная неправительственная организация "Врачи без границ" (MSF) закрыла свой центр неотложной помощи в столице Гаити Порт-о-Пренсе "из-за продолжающегося в городе насилия".

    Совет безопасности ООН Гаити санкции

    Последние новости

    06:39

    Совбез ООН продлил санкции против Гаити

    Другие страны
    06:22

    В США задержали подозреваемого в причастности к атаке ХАМАС на Израиль

    Другие страны
    05:56

    В Новосибирске из-за пожара в жилом доме погибли четыре человека

    В регионе
    05:20

    В ООН рассказали об усилиях Азербайджана в борьбе с изменением климата

    Внешняя политика
    04:43

    СМИ: Порядка 80% служащих управления ядерной безопасности США могут сократить

    Другие страны
    04:11

    Для граждан Азербайджана в США будут организованы выездные консульские сессии

    Внешняя политика
    03:37

    Axios: Трамп заявил Зеленскому, что не готов передать Киеву "Томагавки"

    Другие страны
    03:08

    Лидер ТРСК заявил о "переходе к наступательной дипломатии"

    Другие страны
    02:55

    Зеленский проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с Трампом

    Другие страны
    Лента новостей