Совбез ООН призвал покончить с иностранными боевиками-террористами

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН призвал все государства мира более активно выявлять иностранных боевиков-террористов и включать их в санкционные списки.

Как сообщает Report, в заявлении, принятом на заседании под председательством министра иностранных дел Австралии, члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность последствиями идеологии насильственного экстремизма, особенно в Сирии и Ираке.

"Совет Безопасности особо отмечает, что угроза терроризма растет и усиливается, затрагивая все большее число государств в большинстве регионов, в силу, в частности, наличия глобальных сетей вербовки, распространения идеологии насильственного экстремизма, которая может служить питательной средой для терроризма, свободного перемещения террористов…", - говорится в заявлении председателя Совета Безопасности.

Выступая перед членами Совета, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что, несмотря на все усилия международного сообщества, число террористов в мире растет. По его словам, на сегодняшний день в Сирии и Ираке воюют тысячи иностранных боевиков.

Совет Безопасности ООН в своем заявлении вновь выразил озабоченность по поводу бесчинств "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ), Фронта "Ан-Нусра" (ФАН) и других террористических структур, связанных с Аль-Каидой. Члены Совета подчеркнули, что "обеспокоены информацией о том, что 15 тысяч боевиков-террористов из более 80 стран прибыли в регион, чтобы влиться в состав и воевать в рядах террористических структур, в том числе в Сирии, Ираке, Сомали, Йемене и в ряде стран регионов Магриба и Сахеля".

Совет Безопасности призвал более активно выявлять пути перемещения иностранных боевиков-террористов и пресекать их деятельность в Интернете и социальных сетях.