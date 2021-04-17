Совбез ООН принял резолюцию по Ливии с призывом создать мониторинг перемирия

Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию по Ливии, задокументировавшую прогресс, которого добились стороны в политических вопросах.

Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию по Ливии, задокументировавшую прогресс, которого добились стороны в политических вопросах.