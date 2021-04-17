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Совбез ООН принял резолюцию по Ливии с призывом создать мониторинг перемирия

Совбез ООН принял резолюцию по Ливии с призывом создать мониторинг перемирия Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию по Ливии, задокументировавшую прогресс, которого добились стороны в политических вопросах.
Другие страны
17 апреля 2021 г. 00:51
Совбез ООН принял резолюцию по Ливии с призывом создать мониторинг перемирия

Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию по Ливии, задокументировавшую прогресс, которого добились стороны в политических вопросах.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, резолюция также призывает создать группу наблюдения за прекращением огня численностью до 60 человек в составе Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Эта группа будет отдельной от механизма по мониторингу прекращения огня, над созданием которого работают противоборствующие стороны в Ливии. Предполагается, что группа ООН будет помогать местной мониторинговой команде следить за соблюдением прекращения огня.

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