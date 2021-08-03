Совбез ООН пока не собирается изучать возможность отправки миротворцев в Афганистан

Совет Безопасности (СБ) ООН пока не планирует обсуждать вопрос о размещении миротворцев всемирной организации в Афганистане после ухода войск США и их союзников.

Совет Безопасности (СБ) ООН пока не планирует обсуждать вопрос о размещении миротворцев всемирной организации в Афганистане после ухода войск США и их союзников.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции председатель Совбеза в августе, постоянный представитель Индии при всемирной организации Т. С. Тирумурти.

"Я не думаю, что мы пришли к идее о миротворческой миссии в Афганистане", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли подниматься данный вопрос в работе СБ ООН в августе.

Дипломат подчеркнул необходимость продвижения переговоров о мирном урегулировании между движением "Талибан" и центральными властями страны. При этом Тирумурти отметил, что СБ ООН, вероятно, "рано или поздно" изучит ситуацию в Афганистане в свете ухудшения обстановки в этой стране.