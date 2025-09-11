Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Совбез ООН осудил удары Израиля по Катару

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 23:08
    Совбез ООН осудил удары Израиля по Катару

    Совет Безопасности ООН осудил удары Израиля по столице Катара и выразил свою поддержку суверенитета арабской страны.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, обнародованном постпредством Великобритании при ООН в соцсети X.

    "Члены Совета Безопасности осудили удары 9 сентября по Дохе, территории ключевого посредника (по урегулированию в секторе Газа - ред.). Они выразили глубокое сожаление в связи с гибелью людей, - говорится в заявлении. - Они подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами Устава ООН".

    В документе члены Совбеза также отметили "важность деэскалации" и выразили поддержку Катару.

    "Члены СБ вновь выразили свою поддержку крайне важной роли, которую Катар вместе с США и Египтом продолжает играть в посреднических усилиях в регионе", - говорится в заявлении.

    Помимо этого, Совбез указал, что освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников, а также прекращение боевых действий в анклаве остается "первоочередным приоритетом".

    Отметим, что 9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства движения ХАМАС, находившимся в Дохе. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хайи, а также сотрудника катарских сил безопасности. 

