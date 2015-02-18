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    Совбез ООН одобрил резолюцию в поддержку минских договоренностей по Украине

    Члены СБ ООН заявляют о необходимости соблюдать суверенитет и целостность Украины

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Члены СБ ООН во вторник единогласно одобрили предложенную Россией резолюцию, в которой выражается поддержка минским договоренностям по урегулированию украинского конфликта.

    В резолюции, в частности, говорится, что все стороны конфликта на Украине должны в полной мере соблюдать минские договоренности.

    Кроме того, члены СБ ООН выражают обеспокоенность по поводу боевых действий на востоке Украины и заявляют о необходимости соблюдать суверенитет и территориальную целостность этой страны.

    В документе также подчеркивается, что конфликт на Украине может быть решен только мирным путем.

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