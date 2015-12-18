Совбез ООН обязал все страны бороться со спонсорами террористов

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН единогласно принял подготовленную Россией и США резолюцию по усилению борьбы с финансированием террористических групп. В отношении тех, кто оказывает материальную и техническую поддержку ИГИЛ и другим террористическим группировкам, будут применяться санкции.

Проект резолюции содержит ссылку на главу VII Устава ООН, что означает признание советом угрозы международному миру и безопасности. В этой связи, указанные в документе меры являются обязательными к исполнению.

Государствам мира, в частности, предписывается "незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций", которые будут помещены в санкционный список СБ, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся, прямо или косвенно, в их собственности".

Указанным лицам и структурам должен быть запрещен въезд или транзит по территории государств. Страны мира также обязаны предотвратить прямые или косвенные поставки и передачу вооружений для этих лиц.

Соответствующий санкционный список был переименован в "список "Исламского государства Ирака и Леванта и "Аль-Каиды". Таким образом, СБ больше не считает ИГИЛ подразделением "Аль-Каиды", признав группировку самостоятельной террористической угрозой.

Санкции будут распространяться на тех, кто участвует в финансировании, планировании или содействии деятельности ИГИЛ или "Аль-Каиды", в поставках, продаже или передаче оружия и связанных с ним средств этим группировкам, а также занимается вербовкой для "Аль-Каиды", ИГИЛ или любой их ячейки.

Совбез также призвал государства обеспечить, "чтобы их граждане и лица, находящиеся на их территории, не предоставляли экономических ресурсов ИГИЛ, "Аль-Каиде" и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям", что распространяется также "на прямую и непрямую торговлю нефтью и продуктами ее переработки".

Резолюция продлевает мандат санкционного комитета на два года (нынешний мандат истекает в декабре 2017 года).