Совбез ООН осудил запуск ракеты в Северной Корее - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН осудил запуск баллистической ракеты КНДР, признав очередное нарушение резолюций Совета. Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Венесуэлы при ООН (председатель СБ в феврале) Рафаэль Рамирес.

В воскресенье Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с запуском КНДР баллистической ракеты.

Рамирес назвал действия Пхеньяна серьезным нарушением резолюций СБ ООН.



В принятом СБ заявлении для прессы говорится, что проведенный запуск, "как и любые другие запуски с использованием баллистических технологий, даже если они классифицируются как запуск спутника или запуск космического корабля", способствует развитию технологий ядерного оружия.

"Члены СБ примут новую резолюцию, содержащую меры, отвечающие этим серьезным нарушениям", — заявил Рамирес. Он отметил, что работа над проектом резолюции продолжится в ближайшие дни.

Авторами резолюции выступят США, однако дипломаты не называют сроков подготовки документа.





***21:06

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН начал внеочередное заседание в связи с запуском КНДР баллистической ракеты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, встреча началась в 11.00 по Нью-Йорку (20.00 по Баку). Заседание проходит в закрытом режиме.

Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Рафаэль Рамирес заявил, что в ходе консультаций также будет одобрено заявление для прессы. Заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Джеффри Фелтман выступит с брифингом Совбеза.