Совбез ООН единогласно проголосовал за завершение миротворческой миссии в Ливане

Совет Безопасности ООН единогласно "в последний раз" продлил миссию UNIFIL до конца 2026 года, после чего миротворцы в течение года начнут поэтапное "организованное и безопасное сокращение и вывод".

Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

Согласно информации, 15 членов Совбеза ООН единогласно поддержали резолюцию, подготовленную Францией, после достижения компромисса с США.

Резолюция требует от временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) "прекратить свою деятельность 31 декабря 2026 года и с этой даты в течение одного года начать упорядоченное и безопасное сокращение и вывод своего персонала в тесной консультации с правительством Ливана с целью сделать его единственным гарантом безопасности на юге страны".

Исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Шей заявила, что это будет последнее продление мандата UNIFIL, которое поддержат США. По ее словам, ситуация с безопасностью в Ливане изменилась по сравнению с прошлым годом, что создает "возможность для Ливана взять на себя большую ответственность".

Мандат UNIFIL был расширен в 2006 году после месячной войны между Израилем и "Хезболлой", чтобы миротворцы помогали ливанской армии удерживать часть юга страны свободной от вооруженных формирований. Несмотря на это, "Хезболла" фактически контролирует южные районы, что создает длительный конфликт с миротворцами.