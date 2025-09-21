Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Совбез ООН 22 сентября проведет заседание по запросу Эстонии

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 17:37
    Совбез ООН 22 сентября проведет заседание по запросу Эстонии

    Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное нарушению воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31, состоится 22 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщил МИД Эстонии.

    Глава МИД страны Маргус Цакхна утверждает, что Россия, постоянный член Совбеза, "подрывает принципы, которые важны для безопасности всех членов ООН", поэтому необходимо провести обсуждение именно на заседании этого органа всемирной организации.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что власти страны запросили консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с совершенным российскими истребителями нарушением эстонских воздушных границ. До этого власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

