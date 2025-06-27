Спецназ СНБ Армении в масках вошел на территорию резиденции Гарегина II

Сотрудники Службы нацбезопасности Армении находятся у резиденции католикоса всех армян

Спецназ СНБ Армении в масках вошел на территорию резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, спецназ, вероятно, прибыл для ареста предстоятеля Ширакской епархии архиепископа Микаела Аджапахяна, который прибыл туда для участия в совещании священников.

Ранее сегодня сообщалось, что около 30 человек в масках вошли в здание Ширакской епархии.

11:16

Сотрудники Службы нацбезопасности Армении находятся у резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.