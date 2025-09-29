Сотрудники полиции пришли к дому экс-генпрокурора Польши, чтобы доставить его в Сейм

В Польше сотрудники полиции пришли к дому экс-министра юстиции и генпрокурора Збигнева Зёбро недалеко от Варшавы с целью обеспечить его явку на заседание следственной комиссии Сейма по Pegasus.

Как передает Report, об этом сообщает RMF24 со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сотрудники полиции несколько раз звонили в дверь, но никакой реакции не последовало.

"Полицейские только пыталась выполнить приказ суда о доставке свидетеля", – сообщили в ведомстве, добавив, что они пока останутся возле дома.

Сообщается, что экс-министр последовательно игнорирует приглашения принять участие в заседании, поскольку он считает комиссию незаконной.

Сам Зёбро заявил о том, что в 7:50 только вылетит из Брюсселя и прибудет в Варшаву в 10 утра.

"Наверное, для большинства не секрет, что после очень сложной операции по удалению злокачественной опухоли я находился в Бельгии, где прохожу различные реабилитационные процедуры. По этой причине я теперь очень часто бываю в Бельгии. Хотел также передать главе МВД, что Марчину Кервинскому не стоит отправлять полицию и пугать моих родственников, друзей или, может быть, мою мать в Крынице новыми патрулями, или моих соседей в Ерузале, потому что меня там не будет", – отметил он.

Ранее в сентябре суд в Варшаве постановил в принудительном порядке обеспечить присутствие Зёбро на заседании следственной комиссии Сейма по скандалу с программным обеспечением Pegasus для дачи показаний.