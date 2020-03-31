​Сотрудники ООН в Женеве заразились коронавирусом

Вызываемое коронавирусом заболевание подтверждено у девяти сотрудников структур ООН в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник журналистам официальный представитель женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи.

"Отделение ООН в Женеве подтвердило по состоянию на 30 марта девять случаев болезни, вызванной коронавирусом (COVID-19), среди персонала", - отметила она.

Отметим, что до сих пор инфекция зафиксирована в 201 стране.

Впервые коронавирус распространился в декабре прошлого года в китайском городе Ухань.

На сегодняшний день в мире вирусом заразились 824 572 человека. CОVID-19 побороли 174 359 человек.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вирус COVID-19, а 11 марта объявила пандемией вспышку коронавируса.