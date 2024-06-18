Сотрудники нескольких портов на севере ФРГ проводят забастовку

Сотрудники нескольких портов на севере Германии, включая один из крупнейших в Европе - Гамбургский, проводят забастовку с требованием увеличения заработной платы.

Сотрудники нескольких портов на севере Германии, включая один из крупнейших в Европе - Гамбургский, проводят забастовку с требованием увеличения заработной платы.

Как передает Report , об этом сообщило агентство DPA.

К стачке призвал профсоюз Verdi. Она началась в понедельник в 07:00 по бакинскому времени и в зависимости от гавани продлится от 24 до 48 часов. Помимо Гамбургского, парализована работа портов в Браке, Бремене, Бремерхафене, Эмдене. В контейнерных терминалах не осуществляются разгрузка и погрузка.

Профсоюз требует для сотрудников, заключивших контракты на период не менее года, увеличить зарплату на €3 в час задним числом с 1 июня и повысить надбавку за работу в ночное время. Забастовка проходит в связи с началом третьего раунда тарифных переговоров.