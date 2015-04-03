Сотрудники Красного Полумесяца погибли при нападении в Йемене

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Четыре человека, включая двоих сотрудников йеменского Красного Полумесяца, погибли при нападении на их автомобиль в Адене. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщил агентству Sputnik источник в местной полиции.

"Погибло четыре человека, двое из них были сотрудниками Красного Полумесяца, в результате нападения на автомобиль, принадлежащий йеменскому Красному Полумесяцу", - рассказал собеседник агентства.

Обстановка в Йемене в последнее время существенно обострилась на фоне политического кризиса. На юге страны действует группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове", в центре идут столкновения между войсками, лояльными президенту, и силами, поддерживающими хуситов.