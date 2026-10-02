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    Сотрудника Минэнерго США задержали по обвинению в попытке оказать помощь хуситам

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 07:56
    Сотрудника Минэнерго США задержали по обвинению в попытке оказать помощь хуситам

    Сотрудник Министерства энергетики США задержан в штате Вашингтон по обвинению в попытке оказать материальную помощь йеменскому движению "Ансар Аллах" (хуситы), признанному в США террористической организацией.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство юстиции США, 51-летний житель города Ричленд Эштон Хамед Эллабуди был задержан утром 1 октября.

    По версии следствия, госслужащий выезжал за границу и пытался использовать свои профессиональные знания для оказания помощи хуситам. В частности, его обвиняют в закупке материалов для изготовления взрывчатых веществ и беспилотников, способных нести такую взрывчатку.

    В случае признания виновным Эллабуди грозит до 20 лет лишения свободы.

    Министерство энергетики США Движение Ансар Аллах (хуситы)
    Husilərə yardım edən ABŞ Energetika Nazirliyinin əməkdaşı saxlanılıb
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