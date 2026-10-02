Сотрудника Минэнерго США задержали по обвинению в попытке оказать помощь хуситам
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 07:56
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Сотрудник Министерства энергетики США задержан в штате Вашингтон по обвинению в попытке оказать материальную помощь йеменскому движению "Ансар Аллах" (хуситы), признанному в США террористической организацией.
Как передает Report со ссылкой на Министерство юстиции США, 51-летний житель города Ричленд Эштон Хамед Эллабуди был задержан утром 1 октября.
По версии следствия, госслужащий выезжал за границу и пытался использовать свои профессиональные знания для оказания помощи хуситам. В частности, его обвиняют в закупке материалов для изготовления взрывчатых веществ и беспилотников, способных нести такую взрывчатку.
В случае признания виновным Эллабуди грозит до 20 лет лишения свободы.
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