​Сотрудник посольства США в Каире арестован по подозрению в терроризме

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Сотрудник посольства США в Каире арестован силами безопасности АРЕ по подозрению в терроризме.

Как передает Report, об этом во вторник сообщило издание Daily News Egypt.

Информацию о задержании работавшего в посольстве египетского гражданина подтвердили в американской дипмиссии. При этом там отказались предоставить его личные данные.

"Мы находимся в контакте с египетскими властями касательно выдвигаемых против него обвинений и дальнейших шагов на судебном процессе", - заявил официальный представитель посольства.

По сведениям местных СМИ, арестованным является 42-летний Ахмед Али, который занимал должность сотрудника безопасности. Прокуратура госбезопасности АРЕ обвиняет его в причастности к деятельности исламистской террористической группировки "Хелуанские бригады", заявляя, что он не просто руководил этой группой, но и принимал непосредственное участие в 13 атаках, включая подрыв и поджог суда в пригороде египетской столицы, Хелуане.