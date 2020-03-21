​Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном 20 марта заявлении пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер.

"Сегодня вечером нас уведомили, что у сотрудника аппарата вице-президента подтвердилось заражение коронавирусом. Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных контактов с этим человеком", - отмечается в документе.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом к вечеру пятницы увеличилось в США до 18 563, умерли по меньшей мере 227 человек, 121 выздоровел.