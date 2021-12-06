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Сотни супермаркетов SPAR прекратили работу

Сотни супермаркетов SPAR прекратили работу Сотни супермаркетов международной сети SPAR в Великобритании были вынуждены прекратить работу в результате кибератаки.
Другие страны
6 декабря 2021 г. 22:02
Сотни супермаркетов SPAR прекратили работу

Сотни супермаркетов международной сети SPAR в Великобритании были вынуждены прекратить работу в результате кибератаки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном ретейлером в понедельник.

Из-за действий злоумышленников система SPAR не может принимать платежи с карт клиентов. Проблема возникла еще в воскресенье, 5 декабря, пока она не устранена.

"Нам известно об онлайн-атаке на нашу IT-систему. За последние 24 часа ей были затронуто около 330 магазинов SPAR в Северной Англии, и мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию", - сказано в заявлении компании в Twitter. Ее представители уточняют, что отдельные магазины могут продолжать работу, несмотря на отказ системы, однако принимают только платежи наличными.

В Великобритании больше 2,5 тыс магазинов SPAR. Они работают по франшизе и имеют разных операторов. Согласно имеющейся информации, атака затронула магазины SPAR в Северной Англии, которыми управляет фирма James Hall & Company.

Как сообщили телеканалу Sky News в британском Национальном центре кибербезопасности, его сотрудники знают об атаке на магазины SPAR.

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