Сотни мигрантов прибыли поездами из Будапешта в Вену

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ Несколько сот мигрантов приехали на поездах в Вену из Будапешта, где они ранее в понедельник штурмом брали вагоны.

После прибытия в столицу Австрии, как сообщают агентства, некоторые мигранты пересаживаются на поезда, следующие в Зальцбург, а другие пытаются уехать в Мюнхен в соседней Баварии.

Люди выглядят радостными и скандируют: "Германия, Германия!", передает корреспондент Рейтер. Волонтеры раздают приехавшим фрукты и воду.

Ранее австрийские власти остановили на границе с Венгрией два поезда с мигрантами для проверки.

Это произошло через несколько часов после того, как им было разрешено покинуть Будапешт, несмотря на то, что у многих не было виз в Евросоюз, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.