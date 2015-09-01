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    Сотни мигрантов прибыли поездами из Будапешта в Вену

    Люди выглядят радостными и скандируют: Германия, Германия!

    Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ Несколько сот мигрантов приехали на поездах в Вену из Будапешта, где они ранее в понедельник штурмом брали вагоны.

    После прибытия в столицу Австрии, как сообщают агентства, некоторые мигранты пересаживаются на поезда, следующие в Зальцбург, а другие пытаются уехать в Мюнхен в соседней Баварии.

    Люди выглядят радостными и скандируют: "Германия, Германия!", передает корреспондент Рейтер. Волонтеры раздают приехавшим фрукты и воду.

    Ранее австрийские власти остановили на границе с Венгрией два поезда с мигрантами для проверки.

    Это произошло через несколько часов после того, как им было разрешено покинуть Будапешт, несмотря на то, что у многих не было виз в Евросоюз, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

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