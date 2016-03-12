Сотни человек вышли на митинг против политики Меркель в Берлине

Баку. 12 Марта. REPORT.AZ/ Несколько сотен человек в субботу в Берлине приняли участие в митинге против политики канцлера Ангелы Меркель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным полиции, участие в митинге принимали две с половиной тысячи человек.

Акция проходила на площади возле центрального вокзала. На самом вокзале, на платформах и выходах дежурят усиленные вооруженные наряды полиции.

"Еще около тысячи человек принимали участие в антимитинге по другую сторону здания", — заявил официальный представитель столичной полиции.

В митинге принимали участие представители оппозиционных политических партий, в частности, правой "Альтернативы для Германии", собравшиеся держали в руках флаги ФРГ, а также движения "Пегида" — общественного антиисламистского движения. Они скандировали: "Меркель должна уйти!", "Нет шариату в Германии!", "Политики уходят — народ остается".