Состояние здоровья папы римского ухудшилось

Состояние здоровье Папы римского Франциска, находящегося на лечении в римской больнице, ухудшается, по настоянию врачей он был вынужден отменить аудиенцию, назначенную на среду.

Состояние здоровья папы римского Франциска, находящегося на лечении в римской больнице, ухудшается.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник Зал печати Святого престола.

Сообщается, что по настоянию врачей он был вынужден отменить аудиенцию, назначенную на среду.

"Результаты последних анализов показали наличие полимикробной инфекции дыхательных путей, что требует изменения дальнейших методов лечения", - говорится в сообщении.

Папа римский заболел бронхитом в январе. Его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме 14 февраля, так как болезнь приобрела хроническую форму.