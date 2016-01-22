Состояние здоровья президента Латвии улучшается

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Состояние здоровья президента Латвии Раймондса Вейониса после проведенной ему операции на сердце оценивается как стабильное с тенденцией к улучшению.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявила представитель Клинической университетской больницы им. Паула Страдыня Ласма Силе. "Результаты анализов показывают, что инфекция отступает", - сказала она.

Глава государства находится под контролем специалистов. Вейонису уже проводятся физиотерапевтические процедуры. "До конца текущей недели президент останется в палате интенсивной терапии", - информировала Силе.

В понедельник президент Латвии был доставлен в клинику токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы "Гайльэзерс". В организме главы государства медики обнаружили септическую инфекцию, которая затрагивает сердечные клапаны.

Во вторник глава государства был переведен на лечение в клиническую университетскую больницу им. Паула Страдыня в Риге, где ему в среду провели срочную операцию на сердце. Инфицированный клапан был заменен протезом.