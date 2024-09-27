Состояние главы конгломерата LVMH за день увеличилось на $17 млрд

Глава люксового конгломерата LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно стал одним из главных бенефициаров масштабного пакета мер по стимулированию экономики Китая - всего за один день его состояние увеличилось на 17 млрд долларов.

Глава люксового конгломерата LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно стал одним из главных бенефициаров масштабного пакета мер по стимулированию экономики Китая - всего за один день его состояние увеличилось на 17 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, такой стремительный рост богатства 75-летнего французского магната произошел 26 сентября на фоне взлета акций LVMH на 9,9%. Инвесторы сделали ставку на то, что стимулирующие меры, утвержденные Пекином, приведут к повышению спроса на предметы роскоши в стране, поясняет агентство. Bloomberg напоминает, что Азиатский регион в 2023 году обеспечил 38% продаж LVMH.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, после скачка состояние Арно достигло 201 млрд долларов, а сам прирост стал третьим крупнейшим однодневным заработком в истории. В 2024 году, отмечает агентство, состояние Арно, которое почти полностью привязано к его 48%-ной доле в LVMH, испытало самое значительное падение среди всех миллиардеров - на 24 млрд долларов. Отмечается, что слабый спрос в Китае и осторожные траты потребителей негативно сказались на прибылях крупнейшего в мире производителя товаров класса люкс.

Согласно информации Bloomberg, в настоящий момент Бернар Арно занимает четвертое место в списке самых богатых людей планеты.