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Состоялся телефонный разговор между президентами Таджикистана и Афганистана

Состоялся телефонный разговор между президентами Таджикистана и Афганистана Сегодня состоялся телефонный Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Президентом Исламской Республики Афганистан Мухаммадом Ашрафом Гани.
Другие страны
4 июля 2021 г. 19:55

Сегодня состоялся телефонный Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Президентом Исламской Республики Афганистан Мухаммадом Ашрафом Гани.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Ховар".

В ходе в ходе телефонной беседы главы двух государств обсудили тревожное развитие военно-политической ситуации в Афганистане.

В этом контексте особое внимание было уделено обострению обстановки в приграничных с Таджикистаном северных районах Афганистана.

Э.Рахмон с тревогой проинформировал Президента Афганистана о новых фактах вынужденного перехода линии государственной границы военнослужащими соседней страны.

При этом была подчеркнута неизменная позиция Таджикистана к проблеме Афганистана, которая заключается в невмешательстве в его внутренние дела и всесторонней поддержке усилий официальных властей по установлению мира, стабильности и безопасности в стране.

Таджикистан, как близкий сосед Афганистана, был и остаётся заинтересованной стороной в установлении стабильности и спокойствия в этой стране и поддерживает все усилия по продвижению межафганских мирных переговоров, отметил в этой связи Президент Таджикистан.

Стороны в ходе беседы обменялись мнением по другим актуальным аспектам двусторонних отношений, в том числе сотрудничества в сфере безопасности, особо отметив важность обеспечения надлежащей охраны границы.

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