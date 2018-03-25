Состоялся первый в истории беспосадочный пассажирский перелёт из Австралии в Великобританию

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Впервые в истории был совершён беспосадочный пассажирский перелёт из Австралии в Великобританию. Самолёт преодолел почти 15 тыс. км.

Как передает Report со ссылкой на BBC, в субботу 24 марта, самолёт Boeing 787-9 авиакомпании Qantas вылетел из австралийского города Перт и совершил посадку в лондонском аэропорту Хитроу утром в воскресенье, 25 марта.

Рейс QF9, на борту которого находились более 200 пассажиров и 16 членов экипажа, провёл в пути 17 часов.

В январе самолёт норвежской авиакомпании совершил рекордно быстрый трансатлантический перелёт.