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    Состав нового правительства Греции объявят во вторник или в среду

    Это будет прогрессивное правительство

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Состав нового правительства Греции будет объявлен во вторник или в среду утром.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил лидер партии "Независимые греки" (АНЭЛ) Панос Камменос после встречи с председателем СИРИЗА Алексисиом Ципрасом.

    "Начинается процесс формирования правительства", - сказал Камменос журналистам.

    "В течение дня премьер-министр будет приведен к присяге у президента Греции. Завтра или послезавтра утром будет объявлено правительство", - сказал политик.

    "Это будет прогрессивное правительство, оно продолжит работу, которую мы вели эти шесть месяцев", - сказал Камменос и выразил надежду, что "депутаты услышат послание греческого народа к национальному единству".

    "Я надеюсь, что они поддержат это правительство, избранное греческим народом", - сказал он.

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