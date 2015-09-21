Состав нового правительства Греции объявят во вторник или в среду

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Состав нового правительства Греции будет объявлен во вторник или в среду утром.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил лидер партии "Независимые греки" (АНЭЛ) Панос Камменос после встречи с председателем СИРИЗА Алексисиом Ципрасом.

"Начинается процесс формирования правительства", - сказал Камменос журналистам.

"В течение дня премьер-министр будет приведен к присяге у президента Греции. Завтра или послезавтра утром будет объявлено правительство", - сказал политик.

"Это будет прогрессивное правительство, оно продолжит работу, которую мы вели эти шесть месяцев", - сказал Камменос и выразил надежду, что "депутаты услышат послание греческого народа к национальному единству".

"Я надеюсь, что они поддержат это правительство, избранное греческим народом", - сказал он.