Соратника Януковича задержали в результате спецоперации

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины задержали бывшего руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Report со ссылкой на Интерфакс сообщает, что задержание было осуществлено 14 февраля. "[Ефремов] подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, то есть в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебной подделке", - сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин.

Как впоследствии сообщил глава Службы безопасности Украины, Валентин Наливайченко, в ближайшие дни Ефремову будет избрана мера пресечения. Генпрокуратура возбудила дело в отношении экс-главы фракции Партии регионов в июле 2014 года. Как тогда сообщалось, ему грозит от трех до шести лет.