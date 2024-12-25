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Сомали предоставит Эфиопии доступ к береговой линии

Сомали предоставит Эфиопии доступ к береговой линии Эфиопия и Сомали договорились о доступе к береговой линии, а также о совместной борьбе с терроризмом по итогам визита сомалийской делегации в Аддис-Абебу.
Другие страны
25 декабря 2024 г. 21:42
Сомали предоставит Эфиопии доступ к береговой линии

Эфиопия и Сомали договорились о доступе к береговой линии, а также о совместной борьбе с терроризмом по итогам визита сомалийской делегации в Аддис-Абебу.

Как передает Report, об этом сообщило эфиопское агентство ENA.

Замглавы МИД Сомали Али Омар, чьи слова приводит агентство, назвал переговоры с эфиопским коллегой Месгену Аргау плодотворными и заявил, что две страны готовы возобновить экономическое сотрудничество.

"У Сомали самая длинная прибрежная зона, а у Эфиопии - самый большой рынок. Я думаю, что Сомали готово сотрудничать с Эфиопией в любой момент и в любом из регионов", - сказал он, намекая на заключенную ранее Эфиопией без ведома Сомали сделку с непризнанным Сомалилендом.

Омар также подчеркнул важность прямого взаимодействия между странами, уточнив, что конкретные детали, касающиеся доступа к портам Сомали, будут рассмотрены на предстоящих технических встречах в феврале.

В свою очередь замглавы МИД Эфиопии выразил готовность к конструктивному диалогу и будущему сотрудничеству, подтвердив приверженность Эфиопии продолжению взаимодействия с правительством Сомали.

"Нам нужно работать над региональной интеграцией через экономическое сотрудничество, через партнерство", - сказал он, добавив, что Эфиопия привержена совместным усилиям по борьбе с терроризмом, особенно с угрозой, исходящей от сомалийской исламистской группировки "Аш-Шабаб".

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