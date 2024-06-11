Солдаты КНДР случайно проникли на территорию Южной Кореи

Около 20 северокорейских солдат ненадолго пересекли межкорейскую сухопутную границу и вернулись на свою территорию после предупредительных выстрелов южнокорейских военных.

Около 20 северокорейских солдат ненадолго пересекли межкорейскую сухопутную границу и вернулись на свою территорию после предупредительных выстрелов южнокорейских военных.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи (JCS).

Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, в 12:30 по местному времени. По данным комитета, военнослужащие КНДР нарушили демаркационную линию в центральной части демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи.

Южнокорейская сторона объявила предупреждение по громкоговорителю, а затем сделала предупредительные выстрелы. Северокорейские военные вернулись на свою территорию. После этого никакой "необычной активности" с их стороны зафиксировано не было, уточнили в JCS.

Официальный представитель комитета Ли Сон Чжун не считает, что военные КНДР пересекли линию намерено. По его словам, сейчас демилитаризованная зона покрыта травой и кустами, из-за чего трудно заметить знак, обозначающий демаркационную линию.