Солдаты ДРК убили около 100 членов племени Камвина Нсапу

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В последние пять дней в Демократической Республике Конго (ДРК) солдаты национальной армии убили, по меньшей мере, 100 человек, в том числе 39 женщин из племени Камвина Нсапу.

Как передает Report, трагические инциденты произошли в период с 9 по 13 февраля в ходе столкновений членов национальной армии со сторонниками местного племенного вождя Камвина Нсапу, умершего в августе прошлого года. Племя было названо его именем.

Об этом сегодня на брифинге в Женеве сообщила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел. По ее словам, солдаты конголезской армии открыли беспорядочный огонь по группе мятежников, вооруженных в основном мачете и копьями.

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о большом количестве жертв. Если они подтвердятся, то это будет означать, что солдаты прибегали к использованию чрезмерной и непропорциональной силы», - заявила Лиз Троссел. Она сказала, что сотрудники офиса ООН по правам человека в ДРК пытаются выяснить все обстоятельства этих трагических событий и установить точное число убитых.

Вооруженные столкновения произошли в городе Тшимбулу и его окрестностях. В ООН отмечают, что грубейшие нарушения прав человека совершаются в этом районе обеими сторонами с тех пор, как в августе прошлого года солдаты убили вождя местного племени Камвина Нсапу.

В ООН призвали власти ДРК провести полное и независимое расследование недавних актов насилия и всех других грубых нарушений прав человека в провинции Касаи.