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    Солдат упал в обморок во время исполнения гимна рядом с Макроном - ВИДЕО

    Французский лидер не растерялся и сам поспешил помочь военнослужащему

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Курьезный случай произошел в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрова в Чад.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, во время торжественной церемонии, на которой исполняли гимн Франции, один из стоящих на трибуне рядом с Макроном солдат потерял сознание.

    Остальные тут же бросились на помощь. Французский лидер не растерялся и сам тоже поспешил помочь военнослужащему.

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