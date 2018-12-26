Солдат упал в обморок во время исполнения гимна рядом с Макроном - ВИДЕО

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Курьезный случай произошел в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрова в Чад.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, во время торжественной церемонии, на которой исполняли гимн Франции, один из стоящих на трибуне рядом с Макроном солдат потерял сознание.

Остальные тут же бросились на помощь. Французский лидер не растерялся и сам тоже поспешил помочь военнослужащему.