Солдат упал в обморок во время исполнения гимна рядом с Макроном - ВИДЕО

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Курьезный случай произошел в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрова в Чад.
Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, во время торжественной церемонии, на которой исполняли гимн Франции, один из стоящих на трибуне рядом с Макроном солдат потерял сознание.
Остальные тут же бросились на помощь. Французский лидер не растерялся и сам тоже поспешил помочь военнослужащему.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости