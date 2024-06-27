Опрос: 70% граждан США считают Байдена слишком старым для переизбрания

Около 70% американцев считают, что 81-летний Джо Байден слишком стар, чтобы эффективно выполнять свои обязательства на посту президента США.

Около 70% американцев считают, что 81-летний Джо Байден слишком стар, чтобы эффективно выполнять свои обязательства на посту президента США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного совместно газетой The New York Times и исследовательским институтом Siena College.

Согласно исследованию, 69% респондентов полностью согласны, что возраст Байдена не позволяет ему быть эффективным лидером, при этом 45% американцев заявили, что возраст нынешнего президента является очень серьезной проблемой и он вообще не способен справиться с работой.

Опрос также показал, что если бы выборы проходили уже сейчас, то 48% избирателей проголосовали бы за 78-летнего Дональда Трампа, в то время как за Байдена отдали бы свой голос 42%.

Опрос проводился 20-25 июня среди 1 225 американцев.