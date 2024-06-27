О нас

Опрос: 70% граждан США считают Байдена слишком старым для переизбрания

Опрос: 70% граждан США считают Байдена слишком старым для переизбрания Около 70% американцев считают, что 81-летний Джо Байден слишком стар, чтобы эффективно выполнять свои обязательства на посту президента США.
Другие страны
27 июня 2024 г. 20:35
Опрос: 70% граждан США считают Байдена слишком старым для переизбрания

Около 70% американцев считают, что 81-летний Джо Байден слишком стар, чтобы эффективно выполнять свои обязательства на посту президента США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного совместно газетой The New York Times и исследовательским институтом Siena College.

Согласно исследованию, 69% респондентов полностью согласны, что возраст Байдена не позволяет ему быть эффективным лидером, при этом 45% американцев заявили, что возраст нынешнего президента является очень серьезной проблемой и он вообще не способен справиться с работой.

Опрос также показал, что если бы выборы проходили уже сейчас, то 48% избирателей проголосовали бы за 78-летнего Дональда Трампа, в то время как за Байдена отдали бы свой голос 42%.

Опрос проводился 20-25 июня среди 1 225 американцев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
27 июня 2024 г. 12:40
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi