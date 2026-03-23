Соглашение с МЕРКОСУР временно вступает в силу с начала мая

Соглашение о свободной торговле между ЕС и латиноамериканским блоком МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай) начнет временно действовать в первые дни мая, несмотря на задержку его ратификации в Европейском парламенте.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Еврокомиссию, Парагваю, который одним из последних ратифицировал договор, направлена нота по этому поводу.

Договор будет временно применяться между ЕС, Аргентиной, Бразилией и Уругваем, которые завершили процедуры ратификации до конца марта. В Парагвае также документ прошел через парламент, после уведомления ЕС соглашение будет действовать и с ним.

"Временное применение обеспечивает отмену тарифов на определенные товары, создавая предсказуемые правила для торговли и инвестиций. Таким образом, предприятия, потребители и фермеры ЕС могут сразу же начать пользоваться преимуществами соглашения", - указали в ЕК.

При этом с апреля вступают в силу предусмотренные защитные механизмы для уязвимых секторов сельского хозяйства стран ЕС.

Между тем, даже временное вступление соглашения в силу вызывает резкую критику со стороны ряда европейских государств, в частности Франции. Представитель правительства страны заявил, что это равносильно нарушению демократических принципов. Свое недовольство высказывают и многие депутаты парламента, из-за чего договор, собственно, и не дошел даже до стадии обсуждений на заседании для его ратификации. Депутаты обратились в Европейский суд на предмет соответствия торгового соглашения с МЕРКОСУР законодательству ЕС.

Эксперты предупреждают, что торговое соглашение между ЕС и Австралией, для подписания которого президент ЕК Урсула фон дер Ляйен находится на этом континенте, может постичь та же участь. Фермеры ряда стран выражают недовольство тем, что мясо из Австралии вытеснит европейскую продукцию и разорит их.