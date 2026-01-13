США призвали своих граждан покинуть Иран

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 03:49
    Государственный департамент США опубликовал экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся в Иране, призвав их рассмотреть возможность выезда из страны через сухопутные границы с Арменией и Турцией.

    Как передает Report, это предупреждение было размещено на сайте "виртуального посольства США в Иране" на фоне массовых протестов и жестокого подавления демонстраций.

    Американцам, которые не могут уехать, рекомендуется найти безопасное место в своем доме или другом безопасном здании, иметь запас продуктов, воды, медикаментов и других предметов первой необходимости.

    Госдепартамент также рекомендует гражданам США "сохранять низкий профиль", избегать мест проведения демонстраций, быть готовыми корректировать планы и иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации, который не зависит от помощи правительства США.

    В отношении Ирана действует предупреждение 4 уровня – "не путешествовать". Интересы США в Иране представляет посольство Швейцарии в Тегеране, оно также оказывает экстренные услуги американским гражданам.

