ABŞ vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

    • 13 yanvar, 2026
    • 03:58
    ABŞ Dövlət Departamenti İrandakı Amerika vətəndaşlarına təcili xəbərdarlıq edib, onları Ermənistan və Türkiyə ilə quru sərhədlərdən keçərək ölkəni tərk etməyi düşünməyə çağırıb.

    "Report"un məlumatına görə, xəbərdarlıq kütləvi etirazlar və nümayişlərin zorakılıqla yatırılması fonunda "ABŞ-nin İrandakı virtual səfirliyi"nin saytında yerləşdirilib.

    Gedə bilməyən amerikalılara evlərində və ya başqa təhlükəsiz binada təhlükəsiz yer axtarmaq, qida, su, dərman və digər zəruri ləvazimatlarla ehtiyat görmək tövsiyə olunur.

    Dövlət Departamenti həmçinin ABŞ vətəndaşlarına diqqətdən kənarda olmağı, nümayişlərin keçirildiyi ərazilərdən uzaq durmağı, planları düzəltməyə hazır olmağı və ABŞ hökumətinin köməyindən asılı olmayan təcili plana sahib olmağı tövsiyə edir.

    İran üçün 4-cü səviyyəli səyahət xəbərdarlığı - "səyahət etməmək" qüvvədədir. Tehrandakı İsveçrə səfirliyi ABŞ-nin İrandakı maraqlarını təmsil edir və həmçinin Amerika vətəndaşlarına təcili xidmətlər göstərir.

    США призвали своих граждан покинуть Иран

