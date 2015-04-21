​Соединенные Штаты отправили к берегам Йемена авианосец и крейсер

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ США отправили авианосец "Теодор Рузвельт" и ракетный крейсер "Нормандия" на усиление своей военно-морской группировки, находящейся в территориальных в водах Йемена.

Как передает Report со ссылкой на BBC, по заявлению командования ВМС США, корабли обеспечивают открытость и безопасность жизненно важных морских путей в регионе.

Официальный представитель Пентагона полковник Стив Уоррен заявил также, что военно-морским силам не ставилась задача перехватывать возможные поставки иранского оружия повстанцам-хуситам.

В настоящее время у берегов Йемена дежурят семь американских кораблей - два эсминца, два тральщика и три десантных корабля, на борту которых находятся 2200 морских пехотинцев.