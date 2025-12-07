Соцсеть Х заблокировала рекламный аккаунт ЕК после штрафа в €120 млн

Социальная сеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии (ЕК) после получения штрафа на €120 млн за нарушение закона ЕС о цифровых услугах.

Как передает Report, об этом сообщил глава отдела продукции X Никита Бир.

Он отметил, что представители Еврокомиссии сами зашли в давно неиспользуемый рекламный кабинет и разместили материал, нарушивший правила площадки.

"Ирония вашего заявления заключается в следующем: вы вошли в свой неактивный рекламный аккаунт, чтобы воспользоваться уязвимостью в нашем (инструменте - ред.) Ad Composer - разместили ссылку, которая вводит пользователей в заблуждение, имитируя видео, и искусственно увеличили ее охват. Как вам, вероятно, известно, команда X считает, что каждый должен иметь равные права на нашей платформе. Однако, судя по всему, вы полагаете, что правила не должны распространяться на ваш аккаунт", - написал Бир, комментируя заявление Еврокомиссии.

Напомним, что в пятницу, 5 декабря, ЕК оштрафовала соцсеть X на €120 млн евро за нарушение обеспечения прозрачности в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах (DSA). Еврокомиссия аргументировала свое решение тем, что использование "синей галочки для проверенных учетных записей вводит пользователей в заблуждение". DSA запрещает онлайн-платформам указывать ложные сведения, что пользователи были проверены, если такая проверка не проводилась.