Социалист Эмманюэль Грегуар лидирует во втором туре выборов мэра Парижа

Социалист Эмманюэль Грегуар, согласно предварительным оценкам социологических служб, лидирует во втором туре выборов мэра Парижа и имеет высокие шансы стать следующим главой французской столицы.

Отмечается, что по первоначальной оценке Ipsos, основанной на частичном подсчете голосов, Грегуар набирает 53,1% голосов. Его основная соперница, представитель консерваторов Рашида Дати, получает 38%. Кандидат от крайне левых София Шикиру, по прогнозам, набирает 8,9%.

Выступая перед сторонниками после объявления первых результатов, Грегуар заявил, что парижане направили политический сигнал правым силам Франции. По его словам, столица не станет оплотом крайне правых.

Сторонники кандидата уже начали праздновать его вероятную победу в Париже.

В первом туре Грегуар опередил Дати на 12 процентных пунктов. При этом ожидалось, что во втором туре борьба может стать более напряженной после консолидации части правого электората вокруг кандидатуры Дати. В частности, бывший депутат правоцентристского лагеря Пьер-Ив Бурназель и евродепутат от крайне правых Сара Кнафо сняли свои кандидатуры, чтобы не допустить распыления голосов.

В то же время Грегуар отказался от союза с Софией Шикиру, мотивировав это несогласием с жесткой и конфронтационной линией политической силы, которую она представляет.