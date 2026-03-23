    Социалист Эмманюэль Грегуар лидирует во втором туре выборов мэра Парижа

    23 марта, 2026
    • 05:04
    Социалист Эмманюэль Грегуар лидирует во втором туре выборов мэра Парижа

    Социалист Эмманюэль Грегуар, согласно предварительным оценкам социологических служб, лидирует во втором туре выборов мэра Парижа и имеет высокие шансы стать следующим главой французской столицы.

    Как передает Report, об этом пишет Politico.

    Отмечается, что по первоначальной оценке Ipsos, основанной на частичном подсчете голосов, Грегуар набирает 53,1% голосов. Его основная соперница, представитель консерваторов Рашида Дати, получает 38%. Кандидат от крайне левых София Шикиру, по прогнозам, набирает 8,9%.

    Выступая перед сторонниками после объявления первых результатов, Грегуар заявил, что парижане направили политический сигнал правым силам Франции. По его словам, столица не станет оплотом крайне правых.

    Сторонники кандидата уже начали праздновать его вероятную победу в Париже.

    В первом туре Грегуар опередил Дати на 12 процентных пунктов. При этом ожидалось, что во втором туре борьба может стать более напряженной после консолидации части правого электората вокруг кандидатуры Дати. В частности, бывший депутат правоцентристского лагеря Пьер-Ив Бурназель и евродепутат от крайне правых Сара Кнафо сняли свои кандидатуры, чтобы не допустить распыления голосов.

    В то же время Грегуар отказался от союза с Софией Шикиру, мотивировав это несогласием с жесткой и конфронтационной линией политической силы, которую она представляет.

    выборы во Франции Эмманюэль Грегуар Рашида Дати
    05:04

    Социалист Эмманюэль Грегуар лидирует во втором туре выборов мэра Парижа

    СМИ: Израиль использует при ударах по Ирану 50-летние авиабомбы

    Qatar Airways разместит часть своих самолетов в Испании

    В Иране не будет проблем с электричеством

    Шахбаз Шариф встретится с Путиным в Москве

    Иракские шиитские группировки продлили отказ от атак на посольство США в Багдаде на пять дней

    Каллас и Арагчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Стал известен победитель Кубка английской лиги

    В поселке Новханы автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу

