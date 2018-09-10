Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин, который является действующим градоначальником, объявил о своей победе на выборах мэра столицы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Избирательные участки закрыты. Идет подсчет голосов. Опубликованы данные exit poll. Спасибо за поддержку, друзья! Это наша общая победа", - говорится в обращении на сайте Собянина и его избирательного штаба.