    Режим прекращения огня в Газе будут мониторить 200 военных США

    • 10 октября, 2025
    • 02:30
    Режим прекращения огня в Газе будут мониторить 200 военных США

    США разместят на Ближнем Востоке 200 военных для контроля за соблюдением режима прекращения огня в Газе.

    Как передает Report, об этом агентству The Associated Press сообщили неназванный высокопоставленный американский чиновник.

    По его словам, Вашингтон разворачивает около 200 военнослужащих для "помощи в поддержке и мониторинге соглашения о прекращении огня".

    "Военнослужащие будут развернуты в Израиле, где Центральное командование США создаст Центр гражданско-военной координации". Командование поможет облегчить доставку в Газу гуманитарной, материально-технической и другой помощи", - приводит АР слова источника.

    Он уточнил, что в самом анклаве американских военнослужащих не будет.

