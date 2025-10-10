Режим прекращения огня в Газе будут мониторить 200 военных США

США разместят на Ближнем Востоке 200 военных для контроля за соблюдением режима прекращения огня в Газе.

Как передает Report, об этом агентству The Associated Press сообщили неназванный высокопоставленный американский чиновник.

По его словам, Вашингтон разворачивает около 200 военнослужащих для "помощи в поддержке и мониторинге соглашения о прекращении огня".

"Военнослужащие будут развернуты в Израиле, где Центральное командование США создаст Центр гражданско-военной координации". Командование поможет облегчить доставку в Газу гуманитарной, материально-технической и другой помощи", - приводит АР слова источника.

Он уточнил, что в самом анклаве американских военнослужащих не будет.