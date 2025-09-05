Сниженные пошлины на импорт японского автопрома в США начнут применяться с конца сентября

Сниженные пошлины на импорт японских автомобилей в США вступят в силу в конце сентября.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo.

Отмечается, что этому способствовало подписание в четверг соответствующего указа президентом США Дональдом Трампом.

В приказе, опубликованном администрацией Белого дома, говорится, что США снизят тариф на автомобили из Японии с нынешних 27,5% до 15% в соответствии с торговым соглашением.