    Сниженные пошлины на импорт японского автопрома в США начнут применяться с конца сентября

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 09:53
    Сниженные пошлины на импорт японского автопрома в США начнут применяться с конца сентября

    Сниженные пошлины на импорт японских автомобилей в США вступят в силу в конце сентября.

    Как передает Report, об этом сообщает Kyodo.

    Отмечается, что этому способствовало подписание в четверг соответствующего указа президентом США Дональдом Трампом.

    В приказе, опубликованном администрацией Белого дома, говорится, что США снизят тариф на автомобили из Японии с нынешних 27,5% до 15% в соответствии с торговым соглашением.

    Лента новостей